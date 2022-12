Sciopero generale del 16 dicembre | orari e modalità

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’Italia del lavoro si ferma, venerdì 16, a causa delloproclamato dai sindacati contro la manovra economica del Governo Meloni. L’agitazione durerà per tutta la giornata lavorativa e arriva a conclusione di una settimana di mobilitazione sui territori.dei trasporti e della scuola il 162022 in tutta Italia. Foto Twitter @LuceverdeRoma“La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati” dicono la Cgil e la Uil del Lazio in un comunicato. “Di fronte a questo scempio dei diritti e a questa reiterata offesa della dignità delle persone, la risposta del sindacato è lo“. “Venerdì 16scenderemo in ...

"In questa fase loè sbagliato perché, in una condizione di grande difficoltà delle famiglie, scarica costi ... Lo ha detto il segretariodella Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell'...Nella giornata di domani saranno possibili alcuni disagi per coloro che usufruiranno del trasporto pubblico locale e per chi deciderà di mettersi in viaggio lungo le autostrade: lo stato di agitazione ... Sciopero generale regionale per l'intera giornata del 16.12.2022