Sallusti difende Berlusconi | «Il calcio resti maschilista in un Paese che ha ceduto lo scettro del potere a una fanciulla»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AlessandroSilviodopo la battuta che l’ex presidente del Consiglio ha fatto alla cena di Natale della sua squadra, il Monza. Il senatore di Forza Italia aveva promesso, nel caso in cui i giocatori fossero riusciti a battere una delle grandi formazioni di Serie A che dovranno affrontare dopo la sosta, di far arrivare nel loro spogliatoio «un pullman di tr*ie». La battuta sessista è stata ripresa da tutti gli esponenti politici di minoranza, che l’hanno criticata e che hanno annunciato iniziative contro questa deriva pubblica del dibattito dei personaggi con responsabilità istituzionali (ricordiamoci che soltanto qualche mese fa si faceva il nome di Silviocome candidato alla presidenza della Repubblica). Tuttavia,ha trovato la sponda in un certo ...

Giornalettismo

A questo puntofa come Fantozzi e si pente: " Mi sono sentito una merda come poche volte ... Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd, lo ha capito alla perfezione: in tvi poveri, in ...... 'prima di strillare la radical chicla nera, comunisti col Rolex, vergognatevi, vi pregherei di leggerlo', mette le mani avanti. La sinistra e Soumahoro,umilia Lerner: "Vi siete ... Sallusti difende Berlusconi per la battuta sessista al Monza | Giornalettismo Nel podcast mattutino di Libero, il direttore della testata lancia una sponda all'ex presidente del Consiglio dopo la battuta sessista alla festa del Monza ...Due pagine per difendere Liliane Murekatete, la compagna di Aboubakar Soumahoro, travolti entrambi dal caso sollevato dalla Procura di Latina ...