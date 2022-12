Riparte ' Cronisti in Classe' | iniziativa delle testate Monrif per giovani giornalisti

Media Key

Da gennaioin classe', il progetto che il gruppo Monrif dedica agli studenti delle scuole primarie (classi III, IV e V) e secondarie di primo grado, trasformandoli in giornalisti. Nato nel 2002 ...Su Twitter l'account del partito festeggia: 'la battaglia all'immigrazione illegale'. Non è ... " Lavoriamo tutto il giorno ", ha detto Giorgetti all'uscita del vertice parlando coi. "L'... Riparte 'Cronisti in classe', il campionato di giornalismo dei quotidiani del Gruppo Monrif Il Napoli sarebbe sulle tracce di un big della Serie A, ma il cronista azzurro ci è andato giù duramente su questa notizia.C’è grande voglia di ripartire in casa Lazio e a metterlo in chiaro è stato Immobile. Il capitano biancoceleste dopo aver lanciato la sua moneta digitale sulla piattaforma Starcks, a margine dell’even ...