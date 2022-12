Riforma LegaPro | bocciata la proposta per un nuovo format Ghirelli | “Va preso atto del voto”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta oggi l’Assemblea straordinaria dei club di Lega Pro. All’ordine del giorno c’era la votazione dei club per approvare la modifica deldel campionato di serie C. Lanon è stata approvata con 34 voti favorevoli, 24 voti contrari e 1 scheda nulla. Durante l’assemblea i club hanno discusso ed approvato all’unanimità le proposte presentate relative alladei campionati, il progetto sviluppo dei settori giovanili e il progetto sulle Seconde Squadre. Il presidente della Lega Pro Francesco: “Vadel, senza se e senza ma, laè stata respinta. Nessun commento da parte mia, solo la presa d’come è doveroso nel gioco democratico”. L'articolo ...

