Perché Oggi è un altro giorno non va in onda su Rai 1 | il motivo del cambio di programma

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è unnon va in: ilè un– giovedì 15 dicembre 2022 – non va insu Rai 1? Ilcondotto da Serena Bortone non viene trasmesso per lasciare spazio alla Maratona Telethon che, come ogni anno, va insulla Rai per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Quando torna? Niente panico, iltornerà inlunedì 19 dicembre 2022.salta anche Il Paradiso delle Signore? No, la soap opera andrà inregolarmente alle ore 16,05. La ...