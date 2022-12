Maccarone | “Non mi aspettavo un Napoli così dominante”

Massimo, ex attaccante tra le altre di Siena, Palermo, Sampdoria ed Empoli , è intervenuto nel ... Giampaoloha invece fatto bene alla Sampdoria. Cos'è mancato al suo ex tecnico per ...... Gianluca Siavash , 33, Deborah Manadini, 42, Davide lo Turco , 42, Alessia, 33, Saverio ... Fornitori chesi fermavano neppure durante il Covid: durante la pandemia, per eludere i ...L'ex attaccante Massimo Maccarone, si è espresso sulla difficile situazione del centrocampista della Juventus Leandro Paredes ...Massimo Maccarone, ex attaccante del Milan tra le altre, ha difeso il lavoro di Roberto Mancini alla guida dell’Italia Intervistato da TMW, Massimo Maccarone ha parlato così del lavoro di Mancini alla ...