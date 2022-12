Il trapper accusato di aver violentato e torturato un detenuto in carcere a Milano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella notte tra il 7 e l’8 agosto tre detenuti delCesare Beccaria dihannoun uomo che proveniva dai campi libici. Tra loro un gregario della banda di Simba La Rue e Baby Gang. Soltanto ieri la presunta vittima è stata spostata dale ha trovato posto in una comunità. La storia la racconta oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera. Al 18enne che proviene dalla Costa d’Avorio la procura contesta la violenza sessuale di gruppo e la tortura. I tre sono accusati die approfittato del cambio di turno degli agenti «per sorprendere nel sonno il ragazzo, legarlo con i polsi alla finestra del bagno, violentarlo con oggetti, spegnergli una sigaretta in faccia e sul braccio, prenderlo a calci inginocchiato, e gettargli addosso acqua ...

