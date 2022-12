Cattedre accantonate concorso straordinario e algoritmo | chi è in alto in graduatoria va a casa Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Inviata da Valentina Pantisano - Questa non è la solita protesta a prescindere. Non è una protesta per il posto fisso. Noi siamo una generazione di insegnanti con alle spalle diversi tentativi. La maggior parte di noi, me compresa, ha Dottorati di ricerca, master universitari e un’infinità di corsi specializzanti. L'articolo .