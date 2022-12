Calendario Nintendo Switch #11 | micro-recensione Spyro Reignited Trilogy

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il meglio dei collectathon di PS1 torna su, casa dei platformer: ladi oggi è tutta perSe nella nostradedicata a Super Mario 3D All-Stars abbiamo eletto 64 a papà di tutti i collectathon, è pur vero che altri contendenti possono ambire alla corona: non avremmo piazzato la ri-censione dicosì tanto più in alto in classifica, altrimenti. Già dal primoThe Dragon del 1998 le premesse per il successo c’erano tutte: il moveset di Mario, mirato ad una curva di difficoltà meno clemente, lascia il posto ad una soddisfacente combo tra planate, corna per caricare i nemici come tori e, ovviamente, una semplice ma ...