(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il pittore Vincent van Gogh, dell’, è noto per aver tradotto in forme e colori le sue passioni sublimi e indisciplinate. Non era facile per lui, che alternava tormento ed estasi. “Ho messo il cuore e l’anima nel lavoro”, diceva,... Leggi

la Repubblica

Anche l'si risveglia nel 2023 e la fortuna comincia subito ad arridergli senza indugi. L'non è tanto dotato di intuito, quanto di tanta voglia di fare e di buttarsi a capofitto nelle ...Oroscopo Branko 16 dicembreOggi sarai un po' scoraggiato o con il cuore spezzato, in realtà per nessun motivo specifico o ... Ariete: "Non basta saper cantare, devi usare parole che diventino di tutti" Il 2023 sposta un po’ le sorti della fortuna, almeno per quanto riguarda i soldi. Andiamo allora a scoprire quali sono i segni più fortunati dell’anno ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...