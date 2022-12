12 regali perfetti per chi soffre di insonnia

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Al giorno d’oggi per molti di noi è difficile dormire, e per coloro che lottano davvero contro l’, la mancanza di sonno può lasciarli bloccati in un ciclo infinito di stanchezza. Con l’avvicinarsi delle festività, è un ottimo momento per prendere in considerazione l’idea di fare un regalo alle persone della vostra vita che possa