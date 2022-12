Tennis | Break Point arriva su Netflix | ecco la data in cui verrà trasmesso

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Per tutti gli amanti e gli appassionati di, ma non solo, c’è una nuovada cerchiare sul calendario 2023. E non è quella di un torneo del Grande Slam o di un Masters 1000, ma per l’uscita di ‘’ che dal 23 gennaio arriverà su. Ad annunciarlo sui propri canali ufficiali è la stessa società statunitense che, sul profilo inglese, ha svelatoe produttori del film della stagione 2022. Che ricalcherà il format di successo già avvenuto con la F1, precisamente con ‘Drive To Survive’. Le telecamere dihanno viaggiato praticamente per tutto l’anno dietro le quinte dei tornei Atp e Wta ed hanno immortalato particolari e retroscena inediti, oltre a tante interviste ai vari giocatori e alle varie giocatrici. L’attesa sta ormai per finire: ...

