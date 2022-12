Quiz Cultura Generale con Risposte

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Divertenti per alcuni, meno per altri: sono idi, il corpus di domande a risposta multipla presenti in molti test di concorsi pubblici. Rispondere correttamente a queste domande è fondamentale non solo per il conseguimento del punteggio utile al superamento della prova, ma anche perché sono la dimostrazione del livello di preparazionele di un candidato. Ma in cosa consistono questidie quale è il metodo migliore per prepararsi a sostenerli?: cosa sono? Idiconsistono in una serie di domande di carattereconcernenti diversi argomenti. ...