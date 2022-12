Mertens | “Salernitana? Sì | ci sono stati contatti ma c’era un problema”

... Courtois e De Bruyne, Hazard e Witsel, Alderweireld e, Vertonghen e Carrasco. Questo ...30 Atalanta - Inter 2 - 3 15:00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza -3 - 0 15:00 Roma - Torino ...La presenza die Icardi nei ranghi turchi renderebbe ancora più intrigante questo scenario. Nel frattempo il 22 dicembre laaffronterà il Nizza allo stadio Arechi. Le altre ...E non una qualunque. “Salernitana Ci sono stati contatti. Iervolino aveva capito che volevo mantenere casa a Napoli e ci ha provato”, ha rivelato Mertens. “Ma per me c’era un grande problema: dopo ...Mertens ritorna sulla sua frenetica estate. Dopo una vita al Napoli, l'attaccante belga, in scadenza di contratto, ha salutato la terra del Vesuvio a parametro zero. Per lui è iniziata ...