Magari Diego Fusaro | il colpo basso di Malena | imbarazzo da Giletti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il turbo-erotismo dicontro il turbo-sovranismo (dell'amore) targato. A Non è l'arena Massimomanda in scena la guerra dei mondi mettendo l'uno di fronte all'altra il filosofo anti-capitalista e anti-mercato e l'attrice hard italiana forse più famosa del momento. L'argomento scelto? Onlyfans, ovvero i massimi sistemi del porno 2022. Su La7, scavallata la mezzanotte, le temperature si fanno roventi. Una coppietta racconta come ha fatto una montagna di soldi mettendo online i propri incontri intimi edomanda perfido a: «Secondo lei di cosa parlano su Onlyfans? Del cielo stellato, di Kant?». Il sognatorenon casca dal pero: «Parlano di godimento e non di amore. Kant ed Epicuro non c'entrano nulla con questa faccenda, e ...

Musicalnews.com

E se alla fine,, sceglierete di tifare per il Marocco di Hakimi o per il Canada di Davies va ... Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi,Antonelli Il Circolo dei Mondiali ...... lo stesso di tre squadre di Sven - Göran Eriksson, lo stesso dell'Argentina diMaradona nel ..., è il senso, non c'è bisogno di preparare tutto un movimento per anni, farlo crescere e ... Diego Galeri: con I Fiumi torna il rock anni ’90 Il paragone non c'è, Diego era tutta un'altra dimensione ... Una soluzione potrebbe essere quella di convincere Demme a restare sino a giugno, promettendogli magari di favorirne la cessione in un club ...L’ex Napoli parla del caso riguardante Diego Demme. Dubbi sul futuro del centrocampista, cosa fare da qui ai prossimi mesi Restare e giocare, magari godendosi la possibilità di portare a casa un ...