(Di mercoledì 14 dicembre 2022) ROMA - Una brutta notizia per Lucas. L'ex Lazio, in estate ritornato al Gremio, è stato fermato dai medici dopo dei controlli di routine: alterazione cardiaca il motivo. Niente...

Il Dipartimento Medico del Gremio comunica che l'atleta Lucas ha presentato, negli esami di ... Incredibile Leiva: problemi cardiaci, stop agli allenamenti