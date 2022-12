I No Vax tornano in azione | scritte davanti all’Isef e al Liceo Cavour

Fanpage.it

all'attacco i no. O meglio: i "Guerrieri ViVi", una sorta di associazione composta da personaggi che negli ultimi tre anni non hanno fatto altro che imbrattare muri con deliranti slogan ...... chiamati a tutelare l'ex ministro Federico D'Incà , e i conti non. Anche se l'ex esponente ... tenuto conto delle minacce no -ricevute durante il suo mandato. Ed è proprio da quel caso che ... Via libera al decreto Rave in Senato, i medici No Vax tornano in corsia prima del previsto La lista degli elementi che non convincono l'opinione pubblica è piuttosto lunga. Dall'obbligo di vaccino per le forze dell'ordine che innesca una "coperta corta" nei primi giorni, fino alla più clamo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f90fe887-45d0-6dd-7774-f7443850c15 ...