GdS – Il fratello di Amrabat | “E’ perfetto per il PSG” E lancia un appello allo sceicco

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) 2022-12-12 16:08:51 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Nordinprosegue la sua campagna “pubblicitaria” nei confronti di Sofyan L’exploit di Sofyanal Mondiale sta catalizzando le attenzioni di grandi club sul centrocampista della Fiorentina. E ad alimentare i rumors di mercato ci pensano le persone vicine a lui, in particolare ilNordin, a sua volta ex giocatore della nazionale marocchina. Che a mezzo stampa lo ha messo in vetrina con queste parole: “La Coppa del Mondo vale gli stessi riflettori della Champions League. Sofy starebbe molto bene al PSG, immaginate che centrocampo sarebbe con lui e Marco Verratti” si legge su L’Equipe. Ma Nordin si è spinto oltre,ndo un vero e proprio...

Giornale di Sicilia

I genitori di Gaia, che stava andando in Sicilia dalla nonna assieme al, hanno sempre contestato l'ipotesi del suicidio, ritenendo che la ragazza non avesse motivi per togliersi la vita e ...L'imputato dovrà anche risarcire i genitori e ildella vittima, parte civile al processo con l'assistenza dell'avvocato Giulio Bonanno. La ragazza scomparsa dalla nave, i video dicono che fu suicidio: la famiglia non ci sta Caltanissetta piange Totò Bonura , morto a 64 anni e molto conosciuto per essere stato un asso dello sport della città ma anche un bravissimo pittore. A ...(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - Gli alberi più famosi della storia dell'arte arrivano al Metropolitan Museum di New York. Si tratta dei ...