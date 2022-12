La Svolta

Lo ha detto Mariapia, presidente dellaRoche, a margine dell'evento 'Roche in Italia, 3 secoli di futuro', organizzato al Maxxi di Roma per celebrare i 125 anni dell'azienda ...Presenti anche, oltre a de Cicco, Burçak Çelik, presidente e Ad Roche Diagnostics; Rodrigo Díaz de Vivar Wacher, presidente e Ad Roche Diabetes Care, Mariapia, presidente della... Ultimo'ora: Garavaglia (Fondazione Roche), 'curare al meglio razionalizzando e non sprecando' Roche Italia celebra 125 anni di presenza in Italia, e presenta le priorità individuate e l’impegno a lavorare in partnership ...Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "La sanità del futuro ha una grande sfida davanti. L'età delle persone aumenta. Lo sforzo è curare al meglio possibile, soprattutto con farmaci di ...