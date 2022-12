Calcio | Ronaldo senza squadra | si allena in strutture del Real Madrid

In attesa di trovare una nuova società,ha chiesto e ottenuto ospitalità dal club spagnolo. Il presidente Florentino Perez ha aperto con piacere le porte di Valdebebas a CR7, che con la ...... Cristiano Junior, 12 anni e che segue le sue orme nel. Non è chiaro per quanti giorni il ... Maha smentito. Vuole giocare ai massimi livelli europei , possibilmente in una squadra che ...Il portoghese ha chiesto e ottenuto ospitalità presso Valdebebas.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo, dopo il ko del 'suo' Portogallo ...Stando a quanto afferma Relevo, Cristiano Ronaldo è già al lavoro dopo l'eliminazione dal mondiale e per mantenersi in forma si è allenato a Valdebebas quartier generale ...