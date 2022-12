Avatar | La via dell' acqua | Kate Winslet ha registrato la sua reazione dopo l' apnea subacquea | Sono morta?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'attrice premio Oscarha voluto filmare la suagenuina e spontaneaaver trattenuto il respiro sott'per oltre 7 minuti sul set di: La via, battendo addirittura il record di Tom Cruise., Esce oggi nelle sale italiane: La Via, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema che segna il grande ritorno dietro alla macchina da presa di James Cameron. Tra le new entry del sequel figuranei panni di Ronal, moglie di Tonowari (Cliff Curtis), il capoa tribùa barriera corallina nota come Metkayina. L'attrice premio Oscar ha dato anima e corpo per il ...