Alfonso Signorini risponde alle accuse sul GF Vip | “Concordo con questa critica”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)edizione del Grande Fratello Vip sta ricevendo ancora piùe critiche di quelle passate, con utenti dei social ed esperti di gossip che affermano comesia l'edizione più brutta e scandalosa della storia del reality. Però il programma ha comunque successo, dato che le puntate vengono seguite da circa 3 milioni di spettatori a serata e suscita tante reazioni sui social. Nell'ultimo numero del settimanale Chi in edicola oggi e gestito dallo stesso, un fan ha fatto notare come è brutto e diseducativo vedere concorrenti truccarsi tutto il giorno, sprecare l'acqua della doccia e svegliarsi a mezzogiorno. Inoltre, ha anche sottolineato come le ragazze della Casa fanno a gara a chi è più nuda per mettersi in mostra e farsi vedere dai coinquilini ma soprattutto dal ...

La challenge della Mercoledì Dance è diventata un vero e proprio fenomeno virale, tanto da contagiare anchee Giulia Salemi , i quali hanno voluto cimentarsi nella danza prima su ...... come mostrato dalle foto pubblicate sull'ultimo numero del settimanale diretto da. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore Novella 2000 ha intervistato la presunta ex ...Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri, è stato arrestato in Francia, al confine con la Svizzera. È accusato di aver assassinato la ...Appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e in particolare di calciomercato. Giovedì 15 dicembre, dalle 18 il trio di Sky Sport di “Calciomercato ...