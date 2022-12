Ultime Notizie Roma del 13-12-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Vigno nuovamente la politica in primo piano oggi al via nell’aula della camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio UE sui banchi del governo una nutrita presenza di ministri e sottosegretari in vista del prossimo Consiglio Ué noi le parole della Premier abbiamo sempre di battuta a volte con decisione evenienza torna l’ipotesi che in Italia dovesse esserci più o meno Europa quasi Ma ci siamo chiesti se non roba dovesse esserci più o meno Italia il nostro obiettivo spiega meloni piuttosto che più Europa in Italia è più in italiano Europa come si conviene ad una grande nazione fondatrice io non prosegue non bisogna limitarsi a ratificare la scelta a Valle ma contribuirà a determinarli a Monte ...