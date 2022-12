Ultime Notizie Roma del 13-12-2022 ore 09 | 10

(Di martedì 13 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo scandalo delle presunte del Qatar euro deputati funzionari del Parlamento Europeo continua ad allargarsi le ombre si allungano anche sulla Commissione Europea mentre il presidente del Piero Berta mezz’ora si è detta infuriata Ha dichiarato che la democrazia europei sotto attacco nelle scorse ore sono stati sequestrati €750000 all’ex vicepresidente della Camera Eva kaili mentre altri 17 mila sono stati trovati in casa dell’ex eurodeputata Antonio Panzeri domani è prevista la prima udienza per le 4 persone arrestate Cai di Panzeri Francesco Giorgi Nicolò figata la manca Intanto ieri sono stati posti i sigilli nell’ufficio di Giorgi nella sede del eurocamera Strasburgo oggi a Parigi la conferenza internazionale a sostegno alla resistenza civile in Ucraina con tajani ...

Il Sole 24 ORE

... un giorno prima della sua testimonianza dinanzi al Congresso 223 Visualizzazioni totali 2 Condivisioni totaliSam Bankman - Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas su ...'È come un presepe senza Bambinello. La speranza è che arrivi almeno per Natale...'. Usa una metafora natalizia un big del centrodestra per spiegare questo strano avvio di campagna elettorale. Alle ... Ucraina, ultime notizie. Zelensky chiede più armi al G7. Borrell: non c’è accordo su sanzioni Il Mondiale di Lautaro Martinez con l’Argentina, fino agli ottavi di finale, non è stato entusiasmante, nonostante l’Albiceleste stia facendo molto bene. Poi, però, è arrivato il momento del rigore de ...Tutti i dispositivi aftermarket esterni al casco potranno ottenere la compatibilità: riporteranno la certificazione anche sulla confezione ...