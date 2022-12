(Di martedì 13 dicembre 2022) Attualmente l’è fortemente sulla pista, ma la priorità attualmente è quella dii cosiddetti esuberi Considerato il fatto che a gennaio verrà fatto il cosiddetto “passo in più” in termini di mercato, dall’altra parte in questo mese si pensa ad apparecchiare la tavola: ciò che attualmente sta facendo l’nei confronti del trequartista. Nonostante possa filtrare grande ottimismo in termini di trattative, dall’altra i nerazzurri devonodi tutto fare piazza pulita: soprattutto nei confronti di Ruslan Malinovskyi (ricercato in Premier League) e Boga (seguito dalla Fiorentina), in modo poi da coprire i due buchi con un giocatore multiruolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

In pole position per l'attacco è forte il nome di Sebastian. La situazione di mercato in otticaNonostante sia presente l'interesse nei confronti di Stipe Biuk, dall'altra parte l'vuole fortemente concentrarsi su profili sempre ...Ma ancheobiettivo dell'e Jonathan David osservato speciale col Canada e obiettivo concreto del Manchester United. Szymanski Atalanta, prima serve vendere davanti (poi si procederà in entrata) Si gioca alle 20 al Gewiss Stadium. L’amichevole servirà a mister Gasperini per capire lo stato di forma dei suoi giocatori ...Se le gambe dei giocatori a disposizione di Gasperini si sono rimesse a correre da qualche giorno in quel di Zingonia, quelle di D’Amico e Congerton non si sono mai fermate. La coppia di mercato neraz ...