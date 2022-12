Soffici | profumati e squisiti Potete farcirli con la crema preferita | con la marmellata | oppure lasciarli vuoti

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 dicembre 2022) INGREDIENTI X 15 CORNETTINI:200 g farina Manitoba 300 g farina 1 (semintegrale) 120 g zucchero grezzo di canna chiaro 9 g lievito di birra fresco 250 ml bevanda di avena 80 g olio di mais la scorza di 1 limone non trattato Minicornetti morbidi. Ricetta e foto di Jurgita Rubikaite e Filippo Ronchi, tratte da “The Breakfast Club. Ricette per colazioni dolci e salate 100% vegetali” (Gribaudo). In una ciotola capiente unisci le farine setacciate, lo zucchero e l’olio. Sciogli il lievito di birra nella bevanda vegetale tiepida (al massimo a 35 °C). Versa i liquidi sugli ingredienti secchi. Amalgama bene, aggiungi la scorza di limone grattugiata e impasta per alcuni minuti. Lascia riposare l’impasto in un luogo caldo (nel forno con luce accesa), coperto con un panno pulito, fino a che non raddoppierà di volume. Impasta ancora e poi stendi uno ...