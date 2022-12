Saronno | 12enne cade a scuola nella tromba delle scale | volo di 4 metri | è grave

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dramma a. Un dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4, nel Varesotto. L'allarme è stato dato...

Dai primi accertamenti dei Carabinieri disembra accidentale la causa della caduta e viene escluso il coinvolgimento di altri. - -...di 4 metri nella tromba di una scala all'interno di una scuola in piazza Arcivescovile a(... Il, stando a quanto trapelato, ha riportato alcune fratture, una delle quali al femore, e ...Il ragazzino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Saronno ...Un dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri a scuola stamani a Saronno, nel Varesotto. L’allarme è stato dato alle 8.30 circa. Il ragaz ...