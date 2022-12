Ora puoi dormire a Hobbiton | la contea del Signore degli Anelli è su Airbnb Le foto

(Di martedì 13 dicembre 2022) “In un buco nel terreno viveva uno hobbit“: l’incipit de Lo Hobbit di J.R.R Tolkien ha fatto sognare tantissimi lettori, procurando il desiderio di poter vivere anche loro in un confortevole “buco” nella terra, le classiche dimoreHobbit della. In occasione del 10° anniversario del primo film de Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato Russell Alexander farà avverare questo desiderio: le persone avranno infatti la possibilità di soggiornare a(Nuova Zelanda), nel set cinematografico delle opere del regista Peter Jackson, e vivere praticamente come uno Hobbit. Fonte: Instagram @I fan potranno godersi un soggiorno nelladella Terra di Mezzo e visitare i set cinematografici, scoprire i retroscena della trilogia de Lo Hobbit e fare attività speciali nella regione neozelandese ...

FIT

La sua decisa linea atlantica le ha permesso di stabilire un rapporto positivo con gli Stati Uniti, tanto più preziosoche il ritorno della "guerra fredda" con la Russia restituisce importanza ...Quando arrivi a una semifinale di un mondiale "nonessere stanco. Devi essere affamato. E noi ... Esiamo completamente concentrati sulla partita, perché vogliamo fare la ... Inizia una nuova era, tessera FITP 2023: puoi farla ora. Prezzo bloccato fino al 31 dicembre Arriva in Italia Apple Self Service Repair, che consente di acquistare componenti originali per effettuare riparazioni fai-da-te su iPhone.C'è un modo per leggere i messaggi che sono stati eliminati dal mittente E' stata divulgata questa speciale funzionalità.