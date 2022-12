L' UE trova un accordo sulla prima tariffa doganale del carbonio

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) - L'Unione Europea ha raggiunto unpolitico per imporre unasulle emissioni di CO2 alle importazioni di beni inquinanti: uno schema unico al mondo che mira a sostenere le industrie europee nella decarbonizzazione. La nuova legge imporrà costi per le emissioni di CO2 sulle importazioni di ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio ed elettricità e le aziende che importano questi beni nell'UE dovranno acquistare certificati per compensare le emissioni di CO2. In questo mondo anche le industrie extra-UE sosterranno gli stessi costi in termini di CO2 di quelle comunitarie.

EuNews

Dopo aver raggiunto l'con il proprietario del ristorante, che si è impegnato a non tenere ... Nelle condizioni in cui siavrebbe rischiato di non riuscire più a sollevarsi sulle zampe. 'Il ..."Ancora una volta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoliil significato della propria ... "Ritengo questoun formidabile strumento per favorire il rapporto tra il carcere e la città. ... Tassazione minima sulle imprese, il Consiglio trova accordo Sono tre le persone indagate dalla procura di Taranto nella nuova inchiesta sui lavori per la messa in sicurezza degli impianti dell’ex Ilva. Nomi eccellenti nell’ambiente dei controllori ambientali c ...Decisiva l'intesa con l'Ungheria su Pnrr e condizionalità. Si potrà procedere alla tassazione minima del 15 per cento. La presidenza ceca: "Molto contenti".