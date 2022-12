LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | Dominik Paris deve svoltare Si attendono segnali dai giovani

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera della Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Comincia la lunga settimana sulla Saslong. Sarà subito un test molto importante, visto che già giovedì si gareggia ufficialmente con il recupero dellacancellata a Beaver Creek. In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su, cheriscattare le deludenti prestazioni in Nord America, anche se la pista gardenese non è certamente tra le preferite dell’altoatesino. Sianche dai, Nicolò ...