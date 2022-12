Jovanotti ospite di Rtl 102 5

... ha sottolineatopresentando il nuovo progetto, per cui l'artista ha chiamato a ... Jude Love, Afrotonix, Ackeejuice Rockers, Leonardo Beccafichi e pure Enzo Avitabile (che compare come...Lo ha fatto anche in compagnia di amici comedi 'Fatti avanti amore", mentre ha cantato 'Cuori in tempesta' con Giuliano Sangiorgi, che aveva confidato a Filippo di averla ..."La tv non sostituirà mai la musica, ma amo mettermi in gioco, immaginate Morandi, è un cantante ma non solo, mi piace quell'essere poliedrico, mi stimola parecchio": è un Nek che non nasconde la vogl ...Da sempre attratto dalle imprese colossali, come dimostrato già negli Anni ‘90 e poi nel 2015 con un progetto da trenta pezzi inediti come “Lorenzo 2015 cc”, Jovanotti è tornato con un nuovo disco kol ...