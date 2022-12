(Di martedì 13 dicembre 2022), 13 dic. -(Adnkronos) - Mancava solo l'ufficialità dell'annuncio, e alla fine è laarrivata: il Dipartimento Usa dell'ha infatti comunicato ildi undiche per la prima volta ha portato a un 'net energy gain' (guadagno netto di). Insomma nel processo è stata prodotta piùdi quella utilizzata per attivarlo, una svolta che può sconvolgere le prospettive globali nel settore energetico aprendo la porta alla generazione di elettricità in enormi quantità in modo sostenibile e sicuro. In un tweet il Dipartimento ha spiegato come "questo è un annuncio che ha richiesto decenni" di lavoro. "Il 5 dicembre 2022 - continua il tweet - un team del Lawrence Livermore ...

. La segretaria al dipartimento americano per l'Jennifer Granholm ha annunciato la svolta Usa sulla fusione nucleare, dopo la produzione per la prima volta nella storia in un ......non dobbiamo assolutamente distogliere la nostra attenzione a tutte quelle fonti die ... E in cui, una volta di più,segna un punto. Gli Usa guidano la corsa Mettendosi in testa sulla ... Energia: Washington conferma successo esperimento fusione nucleare «Una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica» ...