Dal Regno Unito alla Finlandia | ecco dove i ricchi pagano di più per le multe

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Chi sbaglia paga. In base all'infrazione commessa, ai danni eventuali causati ad altri autoveicoli e ad altre persone, ma anche in proporzionepropria ricchezza. La proposta di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha sollevato un vespaio di polemiche. «Verrà svolto un approfondimento specifico anche sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni». Un'idea, quella avanzata ieri mattina dall'esponente di Fratelli d'Italia, che solo in apparenza può sembrare un attacco a chi è più ricco o un banale stratagemma per gratificare le fasce sociali ed economiche meno abbienti. In realtà, si tratta di una norma presente, in taluni casi anche da molti lustri, in numerosi paesi europei. Una prassi, come ricorda il portale Eurekar, che si può riscontrare nei paesi anglosassoni, in Grecia, in Svizzera, in Svezia e, ...