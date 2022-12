Cremona | tentano di superare esame patente aiutandosi con cellulari | due denunciati

(Di martedì 13 dicembre 2022) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Si sono presentati presso gli uffici della Motorizzazione civile diper affrontare l'per ladi guida con tanto di apparecchiature elettroniche ben occultate tra gli indumenti e con gli auricolari collegati a dei complici che li attendevano fuori e che erano pronti a fornire loro tutte le risposte necessarie alle domande. Ma sono stati sorpresi e. E' accaduto a due cittadini stranieri di 38 e 52 anni, uno dei quali pregiudicato, residenti nelle province di Brescia e Piacenza,per avere tentato di truffare gli esaminatori all'accertamento teorico per il conseguimento della. Gli esaminatori degli uffici di via Boschetto hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di ...

