Zelensky | “Con la morte di Putin finirebbe la guerra”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non usa giri di parole il presidente ucraino Volodymyr. “Il regime autoritario è pericoloso perché comporta grandi rischi. Non si può permettere a uno solo di avere il controllo su tutto. Perché, quando lui viene a mancare, le istituzioni si fermano”, ha spiegato il leader di Kiev in un’intervista a David Letterman per il suo programma su Netflix ‘Non c’è bisogno di presentazioni’. “Semorisse? Allorala”, ha aggiunto. “Immaginiamo chesi prenda un raffreddore e muoia, o cada accidentalmente da una finestra e muoia, laproseguirebbe?”, ha chiesto l’intervistatore. “No – ha risposto– non ci sarebbe nessuna. Qualcosa di simile è avvenuto in Unione Sovietica. Tutto si ...