“Sole di mezzanotte” | su Sky il thriller scandinavo con Alessandro Borghi

La storia viene dadidi Jo Nesbø (in Italia pubblicato da Einaudi); la sceneggiatura è firmata da Stefano Bises. Il protagonista, interpretato da Alessandro Borghi, è un uomo ...FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV The Hanging Sun "di, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Alessandro Borghi in un film Sky Original tratto da un romanzo. Un uomo in fuga verso l'estremo ...The Hanging Sun film su Sky Cinema e on demand su Now. La recensione del film, la trama il voto, perchè vedere Sole di Mezzanotte ...The Hanging Sun – Sole di mezzanotte lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.