Scoperte mondiali e campioni che non sanno come ritirarsi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Dialoghi” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primiinvernali della storia. Fulvio - Parto subito forte: prima del Mondiale avevo indicato la Croaziasquadra per cui tifare, puntando anche sul mio inseguire le delusioni cocenti ogni volta che scelgo una squadra (compresa quella che ho scelto da piccolo) e infatti la Croazia è ancora in corsa. E ti dirò: meglio diimmaginavo. Siamo a tanto così dalle semifinali di un Mondiale che non ci ha mollato un secondo, nemmeno la possibilità di dire "ok, oggi è stata una giornata normale". Torniamo alla Croazia, dai. Voglio parlare di loro. Giuseppe - Parliamo della Croazia volentieri, intanto per una piccola ...