(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Non vorrei che passasse l'idea che qualcuno è stato realmente influenzato. Certamente ora le indagini andranno a fondo ma diciamo che la forza politica che io rappresento, è stata, contrariamente a Forza Italia o ad altre forze politiche, nel voto, la più dura contro il. Questo lo dico perché non vorrei che ci siano fraintendimenti dato che si fa riferimento a una mail di un collega (Andrea Cozzolino,rlamentare del Pd, nella quale invitava a votare contro una risoluzione verso il, ndr), ma che il Pd non ha poi adottato". Lo ha detto Brando, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, a 24 Mattino su Radio 24.

... Brando. Votazione a Strasburgo Martedì inoltre è previsto a Strasburgo un dibattito sulche dovrebbe riguardare nello specifico il ruolo avuto dalla greca Eva Kaili con la ...Ma la tela di quello che tutti chiamano ormai "" sembrerebbe essere ancora più larga, ... Zoggia è nello staff di Pietro Bartolo ma anche in quello del capogruppo Dem, Brando. Tutti ... Qatargate: Benifei, ‘Pd partito più duro con Qatar in Europa’ Almeno in quattro sono finiti nelle maglie dell'inchiesta pur non essendo indagati, ritrovandosi il posto di lavoro inaccessibile ...Scandalo corruzioni in Qatar, per le quali la presidente Roberta Metsola ha sospeso la vice presidente Eva Kaili.