Pioltello | ‘ndrangheta | la Polizia arresta 10 persone; le mani sulle elezioni comunali | sul trasporto feretri in pandemia e sulla logistica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Claudio Fina, di 56 anni, Consigliere comunale, ex candidato sindaco di centrodestra, esponente di Forza Italia, è sotto inchiesta per voto di scambio. La Sindaca: «i pioltellesi hanno scelto Ivonne Cosciotti che ha sempre messo al centro della sua azione politica la competenza, la trasparenza e la legalità»

L'appoggio al candidato sindaco diE se i mafiosi portano "pazienza" in attesa che lo Stato "abbassi di nuovo la testa", una schiera sempre più nutrita di altolocati ben pensanti pare ...... l'indagine ha consentito di poter appurare come la "Locale di", già riconosciuta come struttura di 'ndrangheta nell'ambito dell'operazione "Infinito" condotta dalla Direzione Distrettuale ...Le famiglie mafiose lucravano sul trasporto delle salme in piena pandemia e sulla politica con l’appoggio a un candidato sindaco (non eletto) a Pioltello ...La ‘ndrangheta a Pioltello, comune alle porte di Milano, ha cercato di pilotare le elezioni amministrative dello scorso anno appoggiando il ...