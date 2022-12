Milan | le ultime su Maignan e Saelemaekers

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi sta allenando a Dubai per preparare la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio. Giungono buone notizie sul fronte Alexis: l’esterno belga nel ritiro invernale dei rossoneri a Dubai è tornato a lavorare con i compagni.non era in gruppo dall’infortunio rimediato nei primi giorni di ottobre: una buona notizia in vista di gennaio per Stefano Pioli, nella zona di campo che ha più sofferto la mancanza di alternative a fine 2022. C’è da aspettare invece per Ibrahimovic: lo svedese ieri ha lavorato soltanto in palestra. Meglio di lui Mike: il portiere francese ha svolto una parte di allenamento in palestra e l’altra in campo per il proprio programma personalizzato: cautela d’obbligo, lo staff di Pioli non intende accelerare più del dovuto il rientro ...