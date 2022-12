Juve | Pellegrini via dell’Eintracht Francoforte già a gennaio?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il prestito di Lucacon l’Eintracht Fraconforte potrebbe finire già a: l’esterno valuta una nuova esperienza Lucapotrebbe andare via dall’Eintrachtnel corso della prossima sessione di mercato di. A rivelarlo è Fabrizio Romano via Twitter. Il prestito del terzino dellapotrebbe essere sciolto per permettergli di provare una nuova esperienza. La decisione finale sul futuro disarà presa nelle prossime settimane. Con la magliail giocatore classe 1999 ha giocato 14 presenze tra tutte le competizioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

