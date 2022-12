Inghilterra | Southgate ai saluti? Risposta a sorpresa del CT!

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione dell’, arrivata per mano dei Campioni del Mondo della Francia, tantissimi si sono domandati quale possa essere il futuro di. Inil CT della Nazionale dei Tre Leoni viene visto come il maggior responsabile dell’uscita dal Mondiale. Infatti la colpa attribuita all’allenatore è quella di non essere stato in grado di valorizzare una delle nidiate di maggior talento del calcio britannico, a detta degli stessi inglesi., i dubbi diIn merito al futuro di, la BBC ha riportato alcune dichiarazioni del CT: “Gran parte degli ultimi 18 mesi sono stati difficili. Devo pensare e riflettere. Non voglio passare 4 o 5 mesi a pensare di aver fatto la scelta sbagliata. È troppo importante”. FOTO: Getty – ...

