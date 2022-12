Hande Erçel e l’inaspettata decisione | tutto all’improvviso

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è senza dubbio tra le più famose attrici della Turchia nel mondo. La sua partecipazione a Love is in the air, dove ha recitato al fianco dell’ex fidanzato, Kerem Bürsin, ha consacrato la sua carriera da attrice anche fuori dai confini turchi. E dopo un periodo lontano dagli impegni televisivi, finalmente la star … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TorreSette

In prima battuta era stato fatto il nome della famosissimaErcel , protagonista di Love is in the air . Secondo TrendOnline.it però l'attrice avrebbe rifiutato perché sarebbe stata pagata molto ...Inizialmente si vociferava sulla possibile assegnazione della parte all'attrice turca, che stando ai media turchi avrebbe rifiutato il ruolo a causa di un'eccessiva disparità di compensi ... Kerem Bursin disse "no" ad una serie con Demet Ozdemir: "Hande era gelosa"