Giugliano | si dimette dal consiglio Giuseppe Pietro Maisto

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Domani protocollerò le dimissioni da consigliere e avremo modo di poter dire di aver dato seguito a quanto detto in campagna elettorale”. Così, ex candidato sindaco del centrodestra e consigliere di minoranza a, intervenuto nel corso della trasmissione “Campania Oggi” di Teleclubitalia, in onda sul canale 77., sidal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.