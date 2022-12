Giallo a Ostia | scoperto il cadavere di un ragazzo nel parcheggio di un hotel

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 dicembre 2022)– Dramma ad, dove il corpo senza vita di unè statoneldi undel lungomare Paolo Toscanelli. Si tratta di un ventiquattrenne le cui cause del decesso sono, al momento, in fase di accertamento. A dare l’allarme è stata, nella nottata appena trascorsa, una passante, che l’ha trovato a terra, esanime. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario intervenuto in ambulanza: i soccorritori, infatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. A quanto si apprende, sul corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza, il che lascia pensare che possa essersi trattato di una morte per cause naturali, forse un malore. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che nelle ...