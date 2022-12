Formia | un finanziamento regionale per il “Molo Azzurra”

(Di lunedì 12 dicembre 2022)– Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per il miglioramento dell’infrastruttura del porto dinella zona del “” riservata ai pescatori. L’intervento, che ha ottenuto ildi 100.000 euro dalla Regione Lazio, punta alla rimodulazione dell’area oggetto di intervento al fine di favorire la competitività della filiera ittica e la riduzione dell’impatto ambientale. “Il progetto – spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – ha lo scopo di intervenire nell’ottica di una sensibile valorizzazione dell’area portuale, nella zona dedicata ai pescatori per lo sbarco e il riparo di pesca, in particolare sulla banchina. La zona individuata, che presenta importanti criticità che possono andare a pregiudicare la sicurezza dei pescatori, è strettamente ...

Il Faro online

