Traffico Roma del 11-12-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 11 dicembre 2022) LuceverdeBuona domenica Ben ritrovati all’ascolto prudenza in queste prime ore del mattino segnalata nebbia A Banchi su diverse strade della capitale prestare attenzione poi sul Raccordo Anulare in corrispondenza dello svincolo Tuscolana chiusa una corsia per un veicolo in fiamme in direzione Nomentana incidente sulla viadotto Giubileo 2000 in prossimità del raccordo anulare in uscita dachiusa per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano e Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 17 al Villaggio Olimpico chiusa al transito viale diciassettesima Olimpiade Per lo svolgimento del mercato tra Viale Tiziano e via Olanda fino alle 17 ancora chiusa alPiazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi di pulizia ...