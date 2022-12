Sparatoria Roma | simboli nazifascisti sul profilo Fb del killer Scriveva | ' Mi tengono al buio | si spara meglio'

Come è stato bloccato Lain cui sono state uccise questa mattina tre donne asarebbe quindi l'epilogo sanguinoso di alcuni vecchi contrasti tra condomini. Un uomo che era presente al ...Claudio Campiti, chi è l'uomo della. 'Viveva senza acqua, luce e fogna' 'I condomini vogliono ricattarmi' 'Se non paghi le rate consortili a vita ti fanno scrivere dal loro avvocato ...FIDENE (Roma) – “A seguito della sparatoria avvenuta in via Monte Giberto questa mattina a Roma il bilancio è di quattro feriti: uno trasportato al Policlinico Gemelli (uomo 67 anni ferito al volto), ...L'omicida è un 57enne che risulta essere incensurato, è stato poi bloccato da altri condomini e arrestato dai Carabinieri ...