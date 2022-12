Quali sono i ghiacciai che arretrano

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Idei tre settori alpini (occidentale, centrale e orientale) stanno registrando un arretramento e i più piccoli e alle quote meno elevate stanno perdendo il loro "status" dio, riducendosi ad accumuli di neve e ghiaccio o poco più. è il quadro che emerge dal report finale "Carovana dei" presentato nei giorni scorsi da Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano in vista della Giornata Internazionale della montagna di domani. Nelle Alpi Occidentali si registra in media un arretramento frontale annuale di circa 40 metri. Importante è il ritiro di ben 200 metri della fronte delo del Gran Paradiso. A questo e agli altridel Parco del Gran Paradiso il report dedica un focus specifico in occasione del compimento del suo centenario. E ancora i ...

