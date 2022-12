Per chi ama il calcio e anche gli intrighi del calcio

Leggi su iodonna

(Di domenica 11 dicembre 2022) IL GRANDE GIOCOGenere: thrillerRegia: Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Marcello Olivieri. Con Giancarlo Giannini, Francesco Montanari, Elena Radonicich, Vladimir Aleksic, Lorenzo Cervasio. Su Sky Atlantic Francesco Montanari (al centro) in una scena di “Il grande gioco”. Leggi› In “Ero in guerra ma non lo sapevo” Francesco Montanari è Torregiani, un uomo «che non vuole sottostare alla violenza» › Francesco Montanari: «Vi spiego perché sono dalla parte dei cattivi» Corso Manni (Francesco Montanari) è un procuratore in ambito calcistico messo ai margini dei giri che contano, dopo essere stato escluso dalla potente Isg, società leader dei procuratori in Italia, guidata dall’autoritario ...